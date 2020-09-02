الصحة النيابية تنتقد توصيات التربية للتعايش مع كورونا : لا يمكن اتخاذ قرار بأمر ليس من اختصاصها 

2020/09/02 | 11:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_بغداد

انتقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي ، توصيات وزارة التربية حول امكانية التعايش مع جائحة الكورونا فايرس في العام الدراسي المقبل .

و اكد عضو اللجنة النائب جواد الموسوي ، في بيان تسلمته ” خبر برس “، ان مخرجات الاجتماع الاخير لوزارة التربية غير موفقه كونها لم تاخذ رأي اي من الجهات الصحية المختصة بمواجهة الكورونا فايروس، مشيرا الى التوصيات التي تتحدث احدى بنودها حول التعايش مع هذا الوباء المميت .

واوضح ان ” هذه القضية ليست من اختصاص الوزارة للحديث بهذه الصورة ، لان الجهات المختصة لمتابعة هذه القضية لم تعلن عن التعايش مع الفايروس، فكيف لوزارة التربية ومختصيها التربويين ان تخرج بمثل هكذا توصيات كارثية قد تقود البلاد الى منحدرات خطرة .

واضاف ، ان ” البت بهذه القضية يعود لوزارة الصحة فضلا عن تقارير وتعليمات منظمة الصحة العالمية WHO والموقف الوبائي والتلقيحي ومتغيراته الانية “، مؤكدا انه ” لا يمكن لوزارة التربية اتخاذ قرار بامر ليس من اختصاصها ، في ظل معاناة مدارس الطلبة من دوام ثلاثي في الكثير من المدارس وافتقار اغلب صفوف الطلبة الى وسائل التدفئة او حتى ابسط وسائل حماية الطلبة من البرد القارص مثل زجاج الشبابيك”.

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