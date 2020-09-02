النزاهة تضبط مخلصين جمركيين و25 شاحنة في ميناء أم قصرالشمالي

2020/09/02 | 11:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

كشفت هيأة النزاهة،اليوم الاربعاء،ضبط مخلصين جمركيين و25 شاحنة في ميناء أم قصرالشمالي.

وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،أن"الدائرة، وفي معرض حديثها عن العمليتين اللتين نفذتا بموجب مذكرة قضائية، أشارت إلى أن فريق عمل من مديرية تحقيق البصرة الذي انتقل إلى ميناء أم قصر الشمالي ودور السكن العائدة للمتهمين، تمكَّن من ضبط مُخلِّصين جمرگـيين،لقيامهما بتزوير الأوليات الخاصة بالتصاريح الجمرگية لغرض تهريب السيارات، موضحا أن "العملية أسفرت عن ضبط معاملاتٍ جمرگية تحتوي على أختام وتواقيع أعضاء لجان الكشف الجمرگي وعددٍ من العجلات".

واضاف ،ان"فريق عمل المديرية تمكن بعمليةمنفصلة من ضبط (25) شاحنة نوع (براد) تحتوي على مواد غذائية ممنوعة من الاستيراد تمَّ إخفاؤها،بقصد تهريبها".

وأوضح ، أنه" تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّـتين، وعرضهما رفقة الأوليات والمتهمين في العملية الأولى على قـاضي محـكمة التحـقيق المُختـصَّة بقـضايا النـزاهة في البـصـرة الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق".

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