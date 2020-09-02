رئيس الوزراء المكلف يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة في لبنان

2020/09/02 | 11:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ رئيس الحكومة اللبناني المكلف مصطفى أديب، الأربعاء، مشاوراته مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومته، غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بيروت تعهد القوى السياسية بإتمام المهمة خلال مدة أقصاها أسبوعين.

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