2020/09/02 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قال رئيس مركز "غامالي" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، اليوم الاربعاء، إن مؤسسته قامت بتطعيم بعض موظفيها الذين تزيد أعمارهم عن 70 وحتى 80 عاما، باللقاح المضاد لكوفيد-19.

وأكد غينسبورغ، أنهم جميعا بصحة جيدة، ويمارسون أعمالهم بحيوية ونشاط.



وذكر أنه قام أيضا بتطعيم نفسه باللقاح.

سابقا جرى الحديث، عن اختبار اللقاح الروسي، على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما، وأنه يجب إجراء المزيد من الدراسات، حتى يصبح من الممكن اختباره على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

من جانبه، أعلن المكتب الصحفي للحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، أن فلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب البالغ من العمر 74 عاما، تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من كوفيد-19، الذي طوره مركز "غامالي" بالتعاون مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

وأفاد رئيس الصندوق كيريل دميترييف، بأن مؤسسته تلقت طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي.



في الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج اللقاحات في خمس دول، والقدرات المتاحة تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مركز الأوبئة الروسي يعلن نجاح اختباره للقاح كورونا على كبار السن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مركز الأوبئة الروسي يعلن نجاح اختباره للقاح كورونا على كبار السن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).