بالصور.. استعدادات للاستقبال الرسمي للرئيس الفرنسي ماكرون في قصر بغداد

2020/09/02 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أظهرت رئاسة الجمهورية العراقية، الأربعاء (02 أيلول 2020)، استعداداتها للاستقبال الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر بغداد.

ونشرت الرئاسة، صوراً للاستعدادات التي قامت بها، قبل وصول الرئيس الفرنسي، إلى قصر السلام في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وأرفقت الرئاسة الصور بـ"استعدادات عالية المستوى لرئاسة الجمهورية لاستقبال الرئيس الفرنسي في قصر بغداد".

وفي وقت سابق، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى العاصمة العراقية بغداد، قادماً من بيروت.

وسيلتقي ماكرون في مستهل زيارته، رئيس الجمهورية برهم صالح في القصر الرئاسي، وسط مراسم استقبال رسمية للرئيس الفرنسي.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، إن "جدول زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى بغداد، قصير وسيلتقي من خلاله أبرز المسؤولين العراقيين وكذلك سيلتقي رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني في بغداد".

وأضاف المصدر أن "ماكرون سيلتقي صالح والكاظمي لبحث عدد من القضايا، أبرزها التعاقدات العراقية الفرنسية فيما يتعلق بالتسليح، والتوغل التركي داخل الاراضي العراقية".

وهذا يعكس رسالة فرنسا التي حملها وزير خارجيتها جان إيف لودريان لدى زيارته بغداد في شهر تموز الماضي، بأنه على بغداد أن "تنأى بنفسها عن التوترات الاقليمية".

وفي السابع والعشرين من آب الماضي، قامت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي بزيارة إلى العراق، التقت خلالها مسؤولين في بغداد وإقليم كردستان العراق.

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