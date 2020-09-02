اقليم كوردستان.. درجات الحرارة تواصل الإرتفاع

2020/09/02 | 11:45 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل درجات الحرارة الارتفاع في اقليم كوردستان

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