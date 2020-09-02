ترمب ينفي تعرضه لجلطات وطبيبه يؤكد قدرته على أداء مهامه الرئاسية

2020/09/02 | 11:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الانباء التي تحدثت عن اصابته بعارض صحي في الفترة الماضية.

ونشر ترمب تغريدة على تويتر، نفى من خلالها اصابته بسلسلة من الجلطات او التخثرات في تشرين الثاني الماضي، استوجبت نقله الى المستشفى، فيما أكد شون كونلاي طبيب الرئيس الأميركي ان الأخير يتمتع بحالة صحية جيدة، وقادر على القيام بعمله، وان يحافظ على لياقته من أجل إتمام مهامه الرئاسية.

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