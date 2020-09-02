ضبط مخلصين گمرگيين و(25) شاحنة في ميناء أم قصر الشمالي

2020/09/02 | 11:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن تفاصيل عمليتي الضبط اللتين نفَّذتهما في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، مُبيّنة تمكُّنها من ضبط مُخلِّصين گمرگـيّين و(25) شاحنة تحتوي على موادَّ غذائيةٍ ممنوعةٍ من الاستيراد.

واوضحت الهيئة ، في بيان تسلمته ” خبر برس “، أن فريق عمل من مديرية تحقيق البصرة الذي انتقل إلى ميناء أم قصر الشمالي ودور السكن العائدة للمتهمين، تمكَّن من ضبط مُخلِّصين گمرگـيّين؛ لقيامهما بتزوير الأوليات الخاصة بالتصاريح الگمرگية لغرض تهريب السيارات، موضحة أن العملية أسفرت عن ضبط معاملاتٍ گمرگيةٍ تحتوي على أختام وتواقيع أعضاء لجان الكشف الگمرگي وعددٍ من العجلات.

وأضافت إن ” فريق عمل المديريَّة تمكَّن بعمليَّةٍ منفصلةٍ من ضبط (25) شاحنة نوع (براد) تحتوي على مواد غذائية ممنوعة من الاستيراد تمَّ إخفاؤها؛ بقصد تهريبها”، مبينة ان ” قـاضي محـكمة التحـقيق المُختـصَّة بقـضايا النـزاهة في البـصـرة قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق”.

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