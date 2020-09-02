الطاقة النيابية تستضيف وزير النفط

2020/09/02 | 11:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

استضافت لجنة النفط والطاقة النيابية، وزير النفط احسان عبد الجبار في مجلس النواب لمناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بعمل الوزارة .

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