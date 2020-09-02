متنبئ جوي: استمرار موجة الحر في البلاد مع احتمالية سقوط زخات مطر

2020/09/02 | 11:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ توقع المتنبئ الجوي صادق العطية، استمرار موجة الحر في البلاد مع احتمالية سقوط زخات مطر.وقال عطية في منشور على صفحته بالفيسبوك، إن "موجة الحر في كافة مدن البلاد مستمرة لغاية الثلث الأخير من أيلول حسب التوقعات الأولية".



وأكد، "عدم وجود بوادر لانخفاض قريب في درجات الحرارة"، موضحاً أن "المرتفع المتمركز في جهة بلاد الشام وتركيا تسبب في حبس التيارات الهوائية الصاعدة وتسخين الرياح الهابطة".



وأشار إلى "استمرار موجة الرطوبة في مدن البصرة وميسان تحديداً، لأسبوعين قادمين أو أكثر".وبشأن الرياح، تحدث عطية عن "احتمالية تحول الرياح (مؤقتاً) في بعض الفترات إلى شمالية غربية خفيفة السرعة خلال منتصف الأسبوع المقبل"، متوقعا "هطول زخات من الأمطار خلال الفترة المقبلة، تشمل مناطق متفرقة من البلاد يصعب تحديدها حالياً بسبب سرعة التقلبات الجوية في مثل هذا الوقت من العام"./انتهى10

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