امرأة تقتل زوجها بواسطة قاتل مأجور وتقوم بالتمثيل بجثته بمعونة متهم ثالث في بغداد

2020/09/02 | 11:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ قتلت امرأة زوجها بواسطة قاتل مأجور وقامت بالتمثيل بجثته بمعونة متهم ثالث في بغداد.وذكر بيان فديوي لمديرية مكافحة الاجرام تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانياء/نينا/ ان مفارز مديرية مكافحة الاجرام كشفت عن جريمة سابقة تتعلق بعملية قتل مواطن والتمثيل بجثته ، حيث تمكنت المفارز بعد اسبوع واحد من الجريمة من القاء القبض على زوجة المجني عليه ، ومتهمين اثنين اخرين احدهما قاتل مأجور قام والاخر يعاونه مقابل 1600 دولار ، حيث قامت الزوجة بالتمثيل بالجثة بعد مقتله ، لافتا الى ان اسباب القتل عائلية فقط "./انتهى9

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