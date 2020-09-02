خلية الازمة النيابية : ماصدر عن وزارة التربية من تصريحات غير موفقة.. وممكن ان تقودنا لنتائج خطيرة

2020/09/02 | 11:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ انتقد مقرر خلية الازمة النيابية النائب جواد الموسوي، ماصدر عن وزارة التربية من تصريحات حول امكانية التعايش مع جائحة الكورونا.



وقال الموسوي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "مخرجات الاجتماع الاخير لوزارة التربية غير موفقة كونها لم تاخذ رأي اي من الجهات الصحية المختصة بمواجهة الكورونا فايروس"، مستغربا "من التوصيات التي تتحدث احدى بنودها حول التعايش مع هذا الوباء المميت كون هذه القضية ليست من اختصاص الوزارة للحديث بهذه الصورة حيث ان الجهات المختصة لمتابعة هذه القضية لم تعلن عن التعايش مع الفايروس، فكيف لوزارة التربية ومختصيها التربويين ان تخرج بمثل هكذا توصيات كارثية قد تقود البلاد الى منحدرات خطرة".واضاف الموسوي ان "البت بهذه القضية يعود لوزارة الصحة فضلا عن تقارير وتعليمات منظمة الصحة العالمية WHO والموقف الوبائي والتلقيحي ومتغيراته الانية"، لافتا الى انه "لا يمكن لوزارة التربية اتخاذ قرار بامر ليس من اختصاصها خصوصا في ظل معاناة مدارس الطلبة من دوام ثلاثي في الكثير من المدارس وافتقار اغلب صفوف الطلبة الى وسائل التدفئة او حتى ابسط وسائل حماية الطلبة من البرد القارص مثل زجاج الشبابيك في بعض الاحيان"./انتهى10

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