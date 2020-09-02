الديموقراطي الكردستاني: قانون المحكمة الاتحادية يحتاج لحضور أكثر من200 نائب لإقراره

2020/09/02 | 11:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا محمد، عن أمله بإستئناف البرلمان جلساته يوم غد الخميس، لمعالجة عدد من القوانين المهمة.

وأكد محمد في تصريح، ان استئناف مجلس النواب فصله التشريعي الجديد، يأتي في ظل تحديات صعبة تتعلق بقانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية، مبينا ان القانون الأخير يحتاج الى حضور اكثر من مئتي نائب لإقراره، إضافة الى مناقشات موسعة لضمان حضور العدد المطلوب وتحديد صلاحيات وواجبات المحكمة.

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