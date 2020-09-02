تعرف على جدول الرسوم المستوفاة لتسجيل المركبات في بغداد والمحافظات

2020/09/02 | 11:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة ، جدول مبالغ الرسوم المستوفاة عند مراجعة مجمعات تسجيل المركبات في بغداد والمحافظات لمعاملة تسجيل المركبة لأول مرة .

المبلغ بالدينار : التفاصيل________50 ألف : تسجيل لأول مرة50 ألف : نقل ملكية50 ألف : السنوية(مدة النفاذية)30 ألف : لوحات التسجيل25 ألف : تأخيرية15 ألف : بطاقة10 ألاف : ملصق5 ألاف : فحص المركبة5 ألاف : تثبيت اللوحات__________240 ألف : المجموع

بالأضافة الى رسوم الطرق والجسورالمركبة الخصوصي 30 ألف

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