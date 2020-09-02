أكثر من (107)مليار دينار إيرادات كمركية وضريبية للمنافذ الحدودية في شهـر اب

2020/09/02 | 11:57 - المصدر: وكالة خبر

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واخ|_بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية أن مجمل الإيرادات المتحققة في (10) منافذ حدودية من مجموع (21) منفذ حدودي والتي أغلقت اغلبها بسبب الإجراءات الوقائية لمنع تفشي جائحة كورونا بلغت (107,269,418,500) مليار دينار عراقي المتحقق من الإيرادات الكمركية والضريبية للتبادل التجاري في المنافذ الحدودية لشهر آب الماضي لعام 2020 وبزيادة فارق إيرادات متحقق بلغ (10) مليار دينار عراقي عن شهر تموز الماضي.

كما أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، في بيان صحفي تسلمته ” خبر برس “، إحصائية المخالفات التي تم رصدها لشهر آب ، والتي بلغت (225) مخالفة تحت مسميات متعددة (تلاعب في الوزن تغير وصف البضاعة عدم تنزيل كميات من إجازة الاستيراد تهريب عجلات دون الموديل تزوير معاملات كمركية ووصولات قبض إيرادات وشهادة مطابقة ووثيقة إطلاق… وغيرها ).

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