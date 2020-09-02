سلبيات الأكشاك للعاطلين ..!!؟ - فلاح أمين الرهيمي

2020/09/02 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي أعلنت وزارة العمل العراقية عن مشروع لمكافحة البطالة يفتح أكشاك للعاطلين عن العمل وبلا شك إن هذا المشروع التخديري والترقيدي والمعيب يشمل الأكاديميين من خريجي الكليات والجامعات والدراسات العليا وهو ليس المشروع الأول الذي تعلنه وزارة العمل بل سبق وأن أعلنت وزارة الدفاع في حكومة عادل عبد المهدي عن دعوة الخريجين العاطلين عن العمل إلى الانتساب لوزارة الدفاع بدرجة عريف وما أعلى وكذلك أعلنت وزارة العمل في ......





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