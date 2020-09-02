تفاصيل ضبط مخلصين گمرگيين و(25) شاحنة في ميناء أم قصر

2020/09/02 | 12:09 - المصدر: NRT عربية

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ميناء ام قصر الشمالي

فوتو: ارشيف

منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأربعاء، عن تفاصيل عمليتي الضبط اللتين نفذتهما في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، حيث تمكنت من ضبط مخلصين گمرگـيّين و(25) شاحنة تحتوي على مواد غذائية ممنوعة من الاستيراد.

وذكرت الدائرة في بيان اليوم، 2 أيلول 2020، ان العمليتين نفذتا بموجب مذكرة قضائية، حيث انتقل فريق عمل من مديرية تحقيق البصرة إلى ميناء أم قصر الشمالي ودور السكن العائدة للمتهمين، وتمكن من ضبط مخلصين گمرگيين لقيامهما بتزوير الأوليات الخاصة بالتصاريح الگمرگية لغرض تهريب السيارات.

وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن ضبط معاملات گمرگية تحتوي على أختام وتواقيع أعضاء لجان الكشف الگمرگي وعدد من العجلات.

وفيعملية منفصلة تمكن فريق عمل المديرية من ضبط (25) شاحنة نوع (براد) تحتوي على مواد غذائية ممنوعة من الاستيراد تم إخفاؤها بقصد تهريبها.

وأشارت الدائرة إلى أنه تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين، وعرضهما رفقة الأوليات والمتهمين في العملية الأولى على قاضي محكمة التحـقيق المختـصة بقضايا النزاهة في البصرة الذي قرر توقيف المتهمين على ذمة التحقيق.

ر.إ

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