2020/09/02 | 12:09 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس إقليم كردستان العراق يزور بغداد للقاء ماكرون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/02 | 12:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس إقليم كردستان العراق يزور بغداد للقاء ماكرون) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس إقليم كردستان العراق يزور بغداد للقاء ماكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).