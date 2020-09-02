الكاظمي يرشح مستشاره لمنصب محافظ البنك المركزي ونائبة تكشف: شخصية مشبوهة  

2020/09/02 | 12:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..

اعتبرت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف , الأربعاء , ترشيح مستشار رئيس الوزراء سالم الجلبي لمنصب محافظ البنك المركزي بانه ترسيخ للفساد لكون المعلومات المتوفرة لدينا بانه لديه ارتباطات مشبوهه لدولة اجنبية ويمتلك جنسية تلك الدولة , موجهة النصح للكاظمي بسحب الترشيح.

وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة / , ان “ترشيح مستشار رئيس الوزراء لمنصب محافظ البنك المركزي جاء نتيجة فرض هذه الشخصية من قبل دولة جنسية يمتلك جنسيتها”.

وأضافت ان “الجلبي كان مستشارا في حكومة عادل عبد المهدي وتم استبعاده من قبل الكاظمي وذلك لوجود مؤشرات فساد ضده , ثم عاد الى منصبه دون معرفة أسباب عودته وهذا ولد لدينا شكوك كبيرة ” , مطالبة الكاظمي بـ”سحب ترشيحه وابعاده حتى من منصب المستشارية ” .

وأوضحت ان “منصب محافظ البنك المركزي منصب سيادي مهم ولابد من تسمية شخصية مهنية ونزيه لهذا المنصب والذهاب الى تسمية المرشح المنافس مدير الدائرة القانونية في البنك المركزي لكونه تتوفر فيه كامل المواصفات لشغل المنصب ” .



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