الرئيس الفرنسي يغرد بعد وصوله إلى بغداد

2020/09/02 | 12:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..عبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الأربعاء، عن سعادته لزيارة العراق في المرة الأولى، مؤكدأ انه جاء لتقديم الدعم في وقت التحديات.وقال ماكرون في تغريدة على “تويتر”، “في بغداد، حيث يسعدني ان ازور العراق للمرة الاولى، اتيت لتقديم دعمنا للعراق في وقت التحديات”.واستقبل الرئيس العراقي برهم صالح، ماكرون في قصر السلام قبل قليل.وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وصل في وقت سابق من صباح اليوم إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.



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