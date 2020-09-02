نيجيرفان بارزاني يلتقي الكاظمي تزامناً مع وصول الرئيس الفرنسي الى بغداد

2020/09/02 | 12:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئیس إقلیم كردستان، نیجرفان بارزاني، الیوم الأربعاء، رئیس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في العاصمة بغداد قبیل لقاء الرئیس الفرنسي إیمانویل ماكرون.وذكر مكتب الكاظمي الإعلامي في بیان مقتضب، إن “رئیس إقلیم كردستان نیجرفان بارزاني، التقى رئیس مجلس الوزراء مصطفى … Readmore

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