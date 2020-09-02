"خلافات عميقة" في لجنة تعديل الدستور النيابية العراقية

2020/09/02 | 12:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة التعديلات الدستورية النيابية فی العراق، عن "خلافات عميقة" بين أعضاء اللجنة، وأبرزها تدور حول السلطات الاتحادية....

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