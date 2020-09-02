مراسل العالم يكشف رسائل ودلالات زيارة ماكرون الى العراق

2020/09/02 | 12:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مراسل قناة العالم في العراق وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى العاصمة بغداد قادما من لبنان مضيفاً بانه سيلتقي نظيره العراقي برهم صالح ورئيس...

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