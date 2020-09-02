أميركا تنتقد مخاوف الصحة العالمية بشأن اعتماد لقاح كورونا دون اجتياز التجارب

2020/09/02 | 12:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد البیت الأبیض مخاوف عبرت عنھا منظمة الصحة العالمیة بعدما صرح مسؤول صحة أميركي بأنه قد یتم الموافقة على لقاح لفیروس كورونا دون أن یستكمل كافة التجارب.

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