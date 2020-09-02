2020/09/02 | 12:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..كشف الحشد الشعبي، الاربعاء، عن اجراء 10 عمليات عسكرية لتامين عودة النازحين في 6 مناطق بمحافظة ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي يعتبر اعادة النازحين اولوية ويسعى من خلال توحيد الجهود احسم ملفهم في ديالى”، مبينا أن “الحشد اجرى 10 عمليات عسكرية خلال الاسابيع الماضية لتامين وتمشيط 6 مناطق محررة لتكون في وضع مطمئن لعودة الاهالي اليها”.واضاف الحسيني ،ان “اكثر من 3 الاف اسر نازحة تم اعادتها الى منازلها في ديالى خلال العام الجاري 2020 بسبب جهود الحشد الشعبي وتدخله المباشر في حسم الكثير من الاشكالات وتأمين مناطق من خلال الجهد الهندسي لرفع المقذوفات وتمشيط الدور”.وأوضح أن “الحشد يسعى بكل جهوده لاعادة ما تبقى والتنسيق مع الجهات الحكومية لحل كل الاشكالات التي تعترض عودة ما تبقى خاصة وان الكثير منهم دمر داعش الارهابي منازلهم بعد 2014”.وكان الحشد الشعبي اعادة خلال تموز واب المئات من الاسر النازحة الى منازلها في المقدادية والسعدية واطراف خانقين .



انتهى/25

Unread messages

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: اجرينا 10 عمليات عسكرية لتأمين عودة النازحين في 6 مناطق بديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: اجرينا 10 عمليات عسكرية لتأمين عودة النازحين في 6 مناطق بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).