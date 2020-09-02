تطبيعية الكرة تضع شرطاً لإطلاق الدوري الممتاز وتكشف تفاصيل اجتماعها بوزيري الشباب والصحة

2020/09/02 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف عضو اللجنة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي أسعد لازم، الاربعاء ( 2 أيلول 2020)، عن موعد إنطلاق دوري الكرة الممتاز بتواريخه الجديدة نظرا لتأخر موافقة خلية الازمة في بدء النشاط الكروي والسماح للاندية بفترة الاعداد، فيما وضعت شرطاً لانطلاقه.

وقال لازم في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الرؤية الفنية تؤكد ان الفرق تحتاج مالا يقل عن خمسين يوما كفترة اعداد قبل الدخول بالمنافسات الحقيقية، لذا فأن انطلاق دوري الكرة الممتاز يحتاج الى هذه الفترة قبل اقحام الفرق بمنافسة فعلية".

واضاف:" نحن كطبيعية قمنا بما هو مطلوب منا، خاطبنا خلية الازمة حول بدء تدريبات الاندية، وكذلك الوزارة قامت بنفس الدور من خلال مخاطبة وزارة الصحة حول الامر نفسه، وتم عقد اجتماع ثلاثي في دائرة الكترونية، بيننا وبين وزير الشباب والرياضة، ووزير الصحة، وتم التفاهم بشأن هذا الامر، ولايمكن ان نمنح الاندية الضوء الاخضر في الاعداد قبل وصول موافقة خلية الازمة".

وأوضح لازم أنه "امام ذلك نجد ان الموافقة قد تحتاج اياماً بعد أن دخلت الامور مرحلة التعايش مع الفيروس واصبح الوضع طبيعي بفتح المولات والاسواق مع التشديد على الاندية في اتباع خطوات السلامة، والشروع بالمنافسة من دون حضور جماهيري وفي حال ورود موافقة التدريبات، فأن التطبيعية ستحدد موعد جديد للدوري".

يشار الى ان خلية الازمة سبق وأن رفضت طلب التطبيعية في بدء الاندية فترة الاعداد قبل موعد مسبق محدد لانطلاق دوري الكرة الممتاز في العشرين من أيلول الجاري.

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