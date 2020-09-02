الامن النيابية: الوضع في البلاد ليس على مايرام.. هيبة الدولة مفقودة

2020/09/02 | 12:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اكد عضو لجنة الامن الدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الاربعاء، أن الوضع الامني في البلاد ليس عما يرام، مشيرا إلى أن هيبة الدولة مفقودة.

وقال الركابي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الوضع الامني في البلاد ليس عما يرام”، مبينا ان “وضع المحافظات الجنوبية معروف في ظل التظاهرات واستخدام اساليب غير صحيحة ناهيك عن الوضع الحرج في بعض المحافظات الغربية ومنها صلاح الدين وديالى ما يستدي متابعة دائمة للاوضاع من قبل القيادات الامنية والاستخبارية”.

واضاف الركابي،ان” هيبة الدولة مع الاسف غير موجودة في الشارع العراقي”، لافتا الى “اهمية فرض القانون والسلطة وان يكون لرجل الامن احترامه وهيبته من خلال تطبيق مشدد لكل القوانين “.

وتشهد المحافظات العراقية تكرارا لمسلسل الخروقات الامنية التي تسببت في سقوط ضحايا خلال الاسابيع الماضية.



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