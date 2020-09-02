ماكرون مغردا: اتيت الى بغداد لتقديم دعمنا في وقت التحديات

2020/09/02 | 12:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، انه جاء الى بغداد لتقديم الدعم في وقت التحديات.وقال ماكرون في تغريدة على "تويتر": "في بغداد، حيث يسعدني ان ازور العراق للمرة الاولى".واضاف "اتيت لتقديم دعمنا للعراق في وقت التحديات"./انتهى10

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