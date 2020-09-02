الحلبوسي يلتقي نيجيرفان بارزاني

2020/09/02 | 12:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_بغداد التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له.

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