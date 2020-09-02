مقتل جندي هندي في اشتباكات حدودية مع الصين

2020/09/02 | 12:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهند

المعلومة/بغداد..قتل جندي من هندي خلال اشتباك مع الجيش الصيني على الحدود المتنازع عليها بين البلدين في جبال الهملايا.ووفق وكالة “فرانس برس” قالت، نامغيال دولكار لاغياري، العضو في البرلمان التيبتي المنفية في المنفى، إن جنديا من أصل تيبتي عضو في القوات الخاصة الهندية ” قتل في البلاد خلال اشتباكات” ليلة السبت.وأضافت أن جنديا آخر من قوات الحدود الخاصة التي تضم العديد من الجنود من أصل تيبتي يعارضون السيطرة الصينية على منطقتهم، أصيب بجروح.والجندي القتيل هو الأول الذي يعلن عن سقوطه بعد حادثين خلال 48 ساعة في منطقة لاداخ على أثر مواجهات دامية في منتصف يونيو الفائت.وقتل عشرون جنديا هنديا في الاشتباك الذي استخدم فيه الطرفان العصي والحجارة والأيدي، وأقرت الصين بسقوط ضحايا لكن من دون الكشف عن عددهم.وتبادل الطرفان الاتهام بشأن الاشتباك، وتم إرسال عشرات آلاف الجنود الهنود والصينيين الذين خاضوا حربا حدودية في 1962، إلى المنطقة.والحدود ليست مرسّمة بشكل واضح ما يدفع الجنود الصينيين والهنود إلى مواجهات يعتقد كل طرف فيها أن الطرف الآخر ينتهك الحدود.



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