النفط تكشف عن مفاوضات لإعفاء العراق من خفض الإنتاج

2020/09/02 | 12:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، عن مساع لفتح حوار مع الدول المصدرة للنفط في سبيل إعفاء بغداد من تخفيض كميات التصدير خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال عبد الجبار في حديث للصحيفة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "الوزارة باشرت تسلم العروض التجارية والفنية الخاصة بإنشاء أنبوب تصديرالنفط الخام "بصرة ـ عقبة" بطاقة مليون برميل"، متوقعًا أن "يشهد الربع الأول من العام المقبل إحالة المشروع بشكل كامل ليتسنى بعدها المباشرة بها".

وأضاف أن "الأنبوب سيمتد لمسافة 1700 كيلو متر، يكون التنفيذ في الجانب العراقي على نفقة الوزارة، أما في الجانب الأردني فسيكون على شكل استثمارات، مبينًا أن "نجاح المشروع سيعجل بإعادة تأهيل خط جيهان التركي".

وكشف عبد الجبار عن "وجود مساع لإعفاء العراق من اتفاق تخفيض كميات التصدير في أوبك، إذ تمت مفاتحة جميع وزراء المنظمة من المنتجين الكبار في ثلاثة اجتماعات متتالية بإعفائه خلال الربع الأول لعام 2021 لطلب المساعدة، لكن ستلتزم الوزارة بالتخفيض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".

وأكد وزير النفط "استمرار إقليم كردستان بعمليات التصدير من دون الرجوع للحكومة الاتحادية".

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