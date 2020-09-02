لقاء مشترك بين الرئاسات الثلاث والرئيس الفرنسي في قصر بغداد

2020/09/02 | 12:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عقدت الرئاسات الثلاث في قصر بغداد، الاربعاء، اجتماع مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي وصل بغداد صباح اليوم.





وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، وتابعها "ناس" (12 ايلول 2020)، أن اجتماعاً مشتركاً للرئاسات الثلاث سيعقد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضافت، أن "جدول اعمال الرئيس الفرنسي لا يتضمن زيارة إلى أربيل".

واستقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، رئيس اقليم كردستان نجيرفان بارازني، قبل لقاءه الرئيس الفرنسي الذي وصل بغداد صباحاً.

وفي السياق ذاته، استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له.

وتأتي زيارة بارزاني تمهيداً لاجتماع مع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون.

وعبر الرئيس الفرنسي، الأربعاء، عن ساعدته لزيارة العراق واستعداد دولته لتقديم الدعم وتطوير مجالات التعاون الأمني والاقتصادي.

وقال ماكرون في تدوينة من العاصمة بغداد تابعها "ناس"، (2 أيلول 2020)، "في بغداد، حيث يسعدني أن أزور العراق للمرة الأولى، أتيت لتقديم دعمنا للعراق في وقت التحديات".

واستقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر بغداد

وشهد القصر الرئاسي في بغداد، استعدادات عالية المستوى لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووصلت طائرة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى مطار بغداد الدولي.

وبعد ختام جولته في بيروت أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إنه سيكون في العراق غدا الأربعاء.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت، وتابعه "ناس" (1 ايلول 2020)، "سأكون في العراق غدًا"، وذلك بعد كشف وسائل إعلام عراقية خلال الساعات الماضية عن هذه الزيارة.

وفي نهاية زيارته للبنان، والتي بدأت أمس الاثنين، أعلن الرئيس الفرنسي، اليوم، أن بلاده لن تتخلى عن لبنان في وقت يحتاج فيه إلى المساعدة.

وقال خلال كلمة له من قصر الصنوبر في ​بيروت: "سنبقى إلى جانب لبنان لكن يجب على السلطات اللبنانية أن تستنتج العبر من مأساة انفجار المرفأ"، مشيرا إلى ضرورة التعاون من أجل تحديد مصدر انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف "يجب تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لإيصال المساعدات بعد أنباء عن مساعدات لا تمر عبر الأمم المتحدة ولا تخضع للرقابة".

ولوح ماكرون بعدم تقديم المساعدات حال عدم تنفيذ الحكومة اللبنانية وعود الإصلاح بنهاية شهر أكتوبر.

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