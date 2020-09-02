اجتماع مشترك للرئاسات الثلاث وماكرون

2020/09/02 | 12:33 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} تجتمع الرئاسات الثلاث في قصر بغداد، الآن، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي وصل العاصمة صباح اليوم في زيارة رسمية.





وقال ماكرون فور وصوله الى بغداد في تغريدة على حسابه في تويتر: " في بغداد، حيث يسعدني أن أزور العراق للمرة الأولى".

واضاف: "أتيت لتقديم دعمنا للعراق في وقت التحديات" .

ولا يحتوي جدول ماكرون زيارة كردستان حيث سيلتقي رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني في بغداد، كون الاخير وصل بالتزامن مع وصول ماكرون الى العاصمة.

محمد

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