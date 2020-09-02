ديالى تسجل 88 اصابة جديدة بكورونا

2020/09/02 | 12:33 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} سجلت محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، 88 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وذكر مصدر طبي، إن "مصاباً بكورونا قد توفي في ديالى فضلاً عن تسجيل 88 اصابة جديدة بكورونا".

محمد

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