2020/09/02 | 12:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- استقبل رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، في قصر بغداد.ووقالت وكالة الأنباء العراقية “واع” إن ماكرون كان قد وصل، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.في السياق ذاته، كشفت الرئاسة العراقية، في وقت سابق، عن ملفات زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق.وقال رئيس هيأة المستشارين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يستقبل إيمانويل ماكرون في قصر بغداد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يستقبل إيمانويل ماكرون في قصر بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).