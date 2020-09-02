الحلبوسي يستقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني

2020/09/02 | 12:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له .وكان بارزاني قد وصل الى بغداد صباح اليوم على راس وفد من الاقليم .

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