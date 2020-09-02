توقعات بزخات أمطار تشمل مناطق متفرقة من البلاد

2020/09/02 | 12:40 - المصدر: NRT عربية

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أمطار صيفية

فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، الأربعاء، عن المناطق التي ستشملها زخات من الأمطار التراكمية.

وقال عطيه، في منشور على "فيسبوك" اليوم 2 أيلول 2020، إن السحب التي ترصدها الاقمار الصناعية قبل ظهر اليوم تشير تشير لهطول زخات من الامطار الركامية في مناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط والسليمانية نهار اليوم والليلة.

وأضاف انه ربما تشمل الأمطار ايضا شمال العاصمة بغداد وغرب ديالى وصلاح الدين وشمال شرق اربيل .

وكان عطيه، أكد في وقت سابق، ان موجة الحر في كافة مدن البلاد مستمرة لغاية الثلث الاخير من شهر أيلول الجاري حسب التوقعات الاولية، ولا تواجد بوادر لانخفاض قريب فالمرتفع متمركز جهة بلاد الشام وتركيا مسببا حبس التيارات الهوائية الصاعدة وتسخين للرياح الهابطة.

ر.إ

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