الكاظمي يستقبل رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني

2020/09/02 | 12:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق معه .

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