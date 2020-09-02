الكاظمي . هل سنسمع البيان رقم 1 ؟ - جاسم محمد كاظم

2020/09/02 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_محمد_كاظم الكاظمي .



هل سنسمع البيان رقم 1 ؟ شكل سقوط الدولة العراقية في نيسان 2003كارثة تمثلت في الإخلال في نوازن منطقة الشرق الأوسط وتسيد الإمبراطورية الفارسية من جديد على الساحة .وراجعت أكثر الدول المحيطة بالعراق حساباتها القديمة ووجدت أنها أخطأت كثيرا في إزاحة صدام حسين عن السلطة لان صدام حسين يمكن السيطرة علية لأنة مريض بداء العظمة بينما وجدت في الطرف ال ......





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