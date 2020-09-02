بنتُ قَوْمي: معلَّقَةُ العصر - شعر - - فاطمة الفلاحي

2020/09/02 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي ديوان شعر يتكون من قصيدة واحدة عدد أبياتها 333 (على بحر الخفيف) اختلف النقاد في تسميتها فمنهم من قال معلقة وملحمة وآخر قال هي بانوراما وشاعر أسماها طرديَّة.



ستتنقل بك القصيدة بين عوالم الدهشة وتطوف بك بين البلدان والأماكن والأزمان في التفاتات متعاقبة وكأنك تجلس لتقرأ في أماكن وأزمنة متعددة وعن مواضيع ملوّنة وتحلِّق في أفضية متباينة.



هي أول قصيدة يشهد لها نقاد من العراق وسوريا ولبنان ومصر قبل أن تُ ......





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