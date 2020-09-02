اجتماع مشترك للرئاسات العراقية الثلاث وماكرون

2020/09/02 | 12:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجتمع الرئاسات العراقية الثلاث في قصر بغداد، الآن، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي وصل العاصمة صباح اليوم في زيارة رسمية....

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