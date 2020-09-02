بدء اجتماع الكاظمي وبارزاني في بغداد

2020/09/02 | 12:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ اجتماع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس اقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني في العاصمة بغداد....

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