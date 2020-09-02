2020/09/02 | 12:47 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأربعاء 2 سبتمبر 2020 | 12:25 مساءً | عدد القراءات : 64

الكاظمي يستقبل بارزاني قبل لقاء الرئيس الفرنسي

بغداد/..استقبل رئيس الوزارة مصطفى الكاظمي نجرفان البارزاني قبل بقاء الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون الذي سيتقبله الكاظمي بعد قليل.

يذكر ان نجرفان البارزاني وصل للعاصمة بغداد لملاقاة الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون".انتهى4

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