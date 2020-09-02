ماكرون من بغداد : اتيت لتقديم الدعم في وقت التحديات

2020/09/02 | 12:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، انه جاء الى بغداد لتقديم الدعم في وقت التحديات.

وكتب ماكرون في تغريدة على منصة تويتر ، “في بغداد، حيث يسعدني ان ازور العراق للمرة الاولى”، مضيفا ، “اتيت لتقديم دعمنا للعراق في وقت التحديات”.

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