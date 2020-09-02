رئاسة اقليم كردستان تكشف ما دار بين الكاظمي وبارزاني

2020/09/02 | 13:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت رئاسة اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، ما دار بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، الذي وصل الى بغداد بالتزامن مع وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.وذكر بيان لرئاسة الاقليم ان "الجانبين بحثا الاوضاع السياسية والامنية في العراق، و وباء فيروس كورونا وما خلفه من تأثير خاصة على القطاع الاقتصادي، ومساعي مكافحته، واستمرار المباحثات بين اربيل وبغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة، ومخاطر الارهاب وتحركات داعش في المنطقة عامة اضافة الى عدة مسائل مهمة".واضاف البيان انه "تم التأكيد على الحاجة الى التعايش المشترك بين المكونات والاطراف كافة لمواجهة التحديات وتخطي الازمات،و اهمية التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لمواجهة مخاطر الارهاب، والاطمئنان من القضاء على تنظيم داعش".محمد

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