لجنة نيابية : توصيات وزارة التربية متسرعة وغير مدروسة

2020/09/02 | 13:05 - المصدر: وكالة خبر

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واخ _ بغداد

عد عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي، توصيات خلية الأزمة في وزارة التربية حول التعايش مع الجائحة العالمية كورونا فايرس بالمتسرعة و غير المدروسة، بناءاً على ما هو موجود على الارض من معطيات.

واوضح المكصوصي، في بيان صحفي ، ان ” البلد من الأساس يعاني قلة ألأبنية المدرسية والكوادر التربوية فضلاً عن اكتظاظ الصفوف بما يفوق الـ ٦٠ طالباً في الصف الواحد، الامر الذي جعل الوزارة تستعين بنظام الدوام الثلاثي وحتى الرباعي” ، مشيراً إلى ان جعل الطاقة الاستيعابية الصف الواحد بـ ١٥ طالباً فقط مهمة تكاد تكون مستحيلة..! ، داعيا وزارة التربية الى إعادة النظر بهذه التوصيات.

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