الكاظمي يلتقي نيجيرفان بارزاني

2020/09/02 | 13:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_بغداد التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني .

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