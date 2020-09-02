الكاظمي يجتمع مع بارزاني لمناقشة الملفات العالقة بين الاقليم والمركز

2020/09/02 | 13:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاربعاء، مع رئيس إقليم كوردستان الذي يزور بغداد بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى العاصمة العراقية.

وقال مراسل قناة NRT (2 ايلول 2020)، ان نيجرفان بارزاني التقى مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي فور وصله الى بغداد"، مضيفا انه التقى بعد ذلك برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، لمناقشة الملفات العالقة بين حكومتي المركز والإقليم.

واضاف مراسلنا ان بارزاني سيلتقي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ومن ثم يلتقي في إطار زيارته لبغداد، بزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس الجمهورية برهم صالح.

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