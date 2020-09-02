بعد تغريدة للرئيس الفرنسي من بغداد.. استقبال رسمي لماكرون في قصر السلام (صور)

2020/09/02 | 13:11 - المصدر: NRT عربية

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صالح يستقبل الرئيس الفرنسي

فوتو: ارشيف

منذ 34 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهد قصر السلام ببغداد صباح الأربعاء، استقبالا رسميا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.

يأتي ذلك بعد وصول ماكرون إلى بغداد، في وقت سابق، اليوم 2 أيلول 2020، في زيارة رسمية، حيث كشفت رئاسة الجمهورية، عن ملفات زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى العراق.

وقال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي الشكري، إن "زيارة الرئيس ماكرون ستركز على تعزيز التعاون بين العراق وفرنسا، لاسيما وأن باريس تتطلع إلى التعاون مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة"، لافتا إلى أن "فرنسا ستعمل على تعزيز أسس التعاون في المجال الاقتصادي والمجال الثقافي والمجال الأمني".

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى بغداد اليوم الأربعاء في زيارة رسمية عقب مغادرته لبنان، وستشمل زيارة ماكرون، التي تستغرق يوما واحدا، اجتماعات مع نظيره العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وكذلك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وعدد من قادة الكتل السياسية.





وأفاد ماكرون، متحدثا في لبنان مساء الثلاثاء، إنه سيتوجه إلى العراق للقاء كبار المسؤولين هناك لمناقشة قضية المواطنين الفرنسيين الذين قاتلوا مع تنظيم داعش.

وكان الرئيس الفرنسي، قد كتب في تغريدة على "تويتر" من بغداد قائلا "في بغداد، حيث يسعدني أن أزور العراق للمرة الأولى، أتيت لتقديم دعمنا للعراق في وقت التحديات".

وفي تغريدة ثانية قال ماكرون، إن "هناك تحديات عديدة لضمان سيادة العراق بكافة أبعاده الأمنية والاقتصادية في الداخل وفي المنطقة".

وأضاف، أن "أمننا الجماعي واستقرارنا الإقليمي على المحك، وأن جنودنا يقاتلون جنبا إلى جنب لضمان الهزيمة النهائية للجهاديين".

ر.إ

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