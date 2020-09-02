” إغتصابها ترامب ونجيب محفوظ سبب شهرتها”.. سلمي حايك فى عيد ميلادها الـ 54

2020/09/02 | 13:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان / تتمتع بأنوثة طاغية وجمال نادر حيث يطلق عليها أيقونة الجمال فى هوليود ، النجمة سلمى حايك،التى تحتفل اليوم بعامها الـ 54، حيث ولدت في مثل هذا اليوم 2 سبتمبر من عام 1966 تنتمي لأسرة ثرية كاثوليكية في المكسيك، والدها هو سامي حايك، رجل أعمال مكسيكي من أصل لبناني، ووالدتها ديانا، كانت […]

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